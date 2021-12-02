Тепловая аномалия ожидается в Петербург в конце декабря

Как бы то ни было, по зимнему Петербургу лучше впрок нагуляться уже сейчас - потом его может уже и не быть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В середине и конце декабря Петербург может столкнуться с тепловой аномалией и встретить Новый год без снега. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- В первой декаде декабря у нас ожидается аномалия в сторону холода, а вторая и третья декады, которые включают в том числе и 31 декабря – наоборот, аномалия в сторону тепла, - констатировал Юрий Куткевич. – Поэтому однозначно сказать, сохранится ли у нас выпавший снег в новогоднюю ночь, пока нельзя. Но скорее всего, если прогноз будет подтверждаться, в городе должно потеплеть.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о тяжелых последствиях первого за эту зиму эпического снегопада, который в Петербург принес генуэзский циклон «Бенедикт» - заваленных снегов дворах и настоящем дорожном коллапсе.