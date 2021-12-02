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Общество2 декабря 2021 18:03

В ноябре в транспорте Петербурга поймали в два раза больше безмасочников

На нарушении попались 293 человека
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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293 жителя Петербурга получили протоколы за отсутствие маски в общественном транспорте.

293 жителя Петербурга получили протоколы за отсутствие маски в общественном транспорте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ноябре 2021 года в общественном транспорте Петербурга поймали в два раза больше безмасочников, чем в предыдущем месяце. Уполномоченные инспекторы составили административные протоколы в отношении 293 человек. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

- 293 акта составлено по факту нахождения лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания на объектах транспорта и в транспортных средствах. Акты передали в комитет для последующего составления протоколов об административных правонарушениях, - отметили в комитете по транспорту.

Добавим, что за отсутствие маски в общественных местах в Петербурге можно по-прежнему получить штраф в 4 тысячи рублей. Масочный режим в городе продлили по 31 января.