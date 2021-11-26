Масочный режим продлили в Санкт-Петербурге до 31 января

В Петербурге в очередной раз продлили масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продлили масочный режим в общественных местах до 31 января. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, подписавший соответствующее постановление. Вместе с этим продлеваются и другие действующие ограничения, в том числе запрет на ночную работу баров, ресторанов и других увеселительных заведений.

Вместе с этим в Смольном думают над тем, какие дополнительные меры безопасности ввести на период с 27 декабря по 9 января. Однако их может и не быть, поскольку власти рассчитывают совсем скоро достичь коллективного иммунитета в городе из-за высоких темпов вакцинации. Благодаря улучшению эпидситуации реализацию идеи о введении QR-кодов для допуска в ТЦ и общепиты перенесли с 1 декабря на 27-е.

- Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод, - отмечают в пресс-службе Смольного.