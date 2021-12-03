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Общество3 декабря 2021 10:19

Власти Ленобласти попросили Роспотребнадзор проверить частный садик, из которого выгнали ребенка

Ранее родители малыша пожаловались на плохое, по их мнению, питание и другие недочеты
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
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Роспотребнадзор проверит частный садик, откуда исключили ребенка после жалоб родителей.

Роспотребнадзор проверит частный садик, откуда исключили ребенка после жалоб родителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по образованию Ленинградской области направил обращение в местное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить условия содержания детей в частном садике в Мурино. Отсюда, после жалоб родителей, исключили одного малыша. Так, мама ребенка указывала на недостаточное питание детей – отсутствие овощей и фруктов в рационе, холод в группах, отсутствие прогулок, а также санитарные нарушения.

- Специалисты комитета, посетившие учреждение для рассмотрения поступившей информации, подтвердили часть озвученных родителями нарушений. Однако в полномочия комитета не входит проведение проверки на соответствие санитарных правил, - рассказали в Комобре корреспонденту «КП-Петербург».

В ведомстве попросили инспекторов Роспотребнадзора дать свою оценку условиям содержания детей.

Отметим, что несмотря на то, что садик частный, он получает субсидии от властей на каждого принятого ребенка. Это сделано для ликвидации дефицита мест в государственных детсадах.