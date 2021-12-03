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Общество3 декабря 2021 17:40

В Ленобласти родителей не пустят к детям на новогодние утренники без QR-кода

По словам губернатора региона, это компромиссное решение
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Ленобласти продолжается борьба с эпидемией - в том числе и в школах.

В Ленобласти продолжается борьба с эпидемией - в том числе и в школах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области родителей не пустят на детские утренники без QR-кодов о вакцинации против коронавируса ил отрицательного текста ПЦР. Об этом в минувший четверг, 2 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- Это компромиссное решение, - отчитался губернатор. – И даже его мы с трудом согласовали с Роспотребнадзором, потому что изначально были варианты вообще елки отменить или проводить их без родителей.

Напомним, ситуация с эпидемией коронавируса и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области по-прежнему остается далека от идеальной. И даже то, что Северная столица вновь вышла на плато – причем уже седьмое по счету с начала года – еще ни о чем не говорит, потому что события, как правило, развиваются непредсказуемо и очень быстро.