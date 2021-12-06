Никольский двор закрылся из-за сильных морозов в Петербурге

Никольские ряды закрылись в Петербурге из-за сильных морозов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный мороз, который нагрянул в Санкт-Петербурге, повлиял на многие сферы жизни города. Так, из-за холодов в Северной столице закрылся Никольский двор, который начал работать буквально на прошлой неделе. Об этом 6 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе двора.

- Уважаемые посетители, 6 декабря Никольский двор закрыт в связи с сильным похолоданием. На площадке будут проходить технические работы, - рассказали в пресс-службе двора.

Но обещается, что уже 7 декабря Никольский двор снова распахнет свои двери, чтобы пустить гостей прокатиться на горке, карусели и зарядиться новогодним настроением.

Напомним, что морозы в Петербурге установили рекорд, побив предыдущий, который был установлен 6 декабря 128 лет назад. Температура воздуха в городе опустилась до минус 21 градуса.