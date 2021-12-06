СК начал проверку многочасовой задержки электрички с пассажирами в мороз в Ленобласти

СК проверит ситуацию с задержкой электрички под Тихвином. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление Следственного комитета на транспорте начало проверку ЧП с пригородной электричкой «Тихвин - Бабаево», которая несколько часов стояла на перегоне между станциями Тихвин и Большой Двор. Все это время в вагонах мерзли люди. За окном было около -20 градусов.

-В вечернее время 5 декабря электропоезд совершил вынужденную остановку в связи с отключением внешнего источника электроэнергии. Со слов пассажиров, остановка составила свыше двух часов при отключенной системе обогрева и освещения, - сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, отключение электричества на линии было аварийным срабатыванием автоматики на подстанции. Чтобы вызволить людей из снежной ловушки, к месту ЧП был направлен дизельный локомотив, который отбуксировал электричку до станции Бабаево.