Из-за аномальных морозов в Петербурге могут подскочить цены на продукты

Петербург готовится к внеплановому повышению цен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аномальные морозы могут спровоцировать рост цен на продукты в Петербурге. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 6 декабря, рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

- Какого-то взрывного роста цен в предпраздничные дни ожидать не стоит, - поделился эксперт. – Но на ситуацию могут повлиять чрезвычайные факторы. В частности, из-за наших исторических морозов и метелей могут начаться сложности с поставками – а это, в свою очередь, может привезти к удорожанию некоторых продуктов. В частности, одного из главных символов нового года – мандаринов.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, во сколько петербуржцам обойдется праздничный стол. Цифры не радуют: менее чем в 10 000 рублей уложиться получится вряд ли, особенно если вы решите побаловать себя красной икрой.

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