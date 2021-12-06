Власти Петербурга утвердили новый тариф на вывоз мусора

Смольный утвердил новый тариф на вывоз мусора в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга утвердили новый тариф по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Напомним, с 1 января 2022 года эта услуга перестанет быть жилищной и превратится в коммунальную. Соответственно, изменятся квитанции – тариф регоператора (969 рублей с НДС за 1 кубометр) умножается на норматив накопления ТКО для одного квадратного метра (0,0066 куб.), далее эта сумма умножается на количество «квадратов» общей площади квартиры.

Решение брать плату из расчета на человека в итоге отвергли. Как объясняют в комитете по тарифам Северной столицы, при таком развитии событий горожане, что проживают в «тесноте», платили бы за вывоз мусора куда больше, чем те, у кого немаленькая площадь.

- В Санкт-Петербурге порядка 4,66 млн человек проживают в условиях, при которых на 1 человека в жилом помещении в многоквартирном доме приходится менее 25,95 м2. А это более 80% населения, - уточняют в Смольном.

К слову, власти обещают оставить в силе прежние льготы на оплату коммуналки.