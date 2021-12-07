Комздрав хочет привить еще 400 тысяч жителей Петербурга для спокойного Нового года

Смольный хочет привить еще 400 тысяч петербуржцев до Нового года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в идеале необходимо привить еще около 400 тысяч горожан, чтобы спокойно провести новогодние праздники. По словам чиновника, в Северной столице достаточно много пунктов вакцинации. Да и прививочные темпы находятся на хорошем высоком уровне. Вероятно, толчком к вакцинации станет и то, что с 27 декабря в городе начнут пускать в ТЦ и общепит исключительно с QR-кодом. Пока что привилось 2,3 млн жителей Санкт-Петербурга.

- Я думаю, что если в эти 20 дней, которые у нас остались, мы будем вакцинировать тем темпом, который уже не раз демонстрировали, то потенциально могут получить вакцину еще 400 тысяч жителей города, - отметил Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что эпидситуация в Северной столице пока держится на плато, но в реанимациях все еще много тяжелобольных.