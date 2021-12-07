Прокуратура проверит инцидент с подтоплением корабля-ресторана в Петербурге

Прокуратура обратила внимание на бедствие корабля-ресторана в Петербурге. Фото: СЗТП

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) организовала проверку после того, как в Петербурге начал тонуть корабль-ресторан «Акварель», расположенный возле Биржевого моста. Напомним, персонал заведения заметил пробоину в судне днем, 7 декабря. Всех эвакуировали, на место вызвали МЧС. Спасатели до сих пор пытаются удержать корабль на плаву, но судьба его туманна.

Оказалось, что по решению суда в ноябре 2021 года ресторан остался без электричества из-за нарушений.

- По иску транспортного прокурора Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обязал собственника судна освободить участок акватории реки напротив дома 14 «А» по проспекту Добролюбова, - отмечают в пресс-службе СЗТП.

В прокуратуре собираются держать под контролем развитие ситуации. При наличии оснований надзорное ведомство обещает принять необходимые меры.