Актрису Нину Ургант похоронят на Комаровском кладбище Петербурга

Нину Ургант похоронят на Комаровском кладбище Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что артистку Нину Ургант похоронят на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга. Погребение состоится 8 декабря 2021 года. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник.

- Нину Ургант похоронят на Комаровском кладбище рядом с могилой мамы Ивана. Это было желание самой актрисы, - рассказал источник.

Отметим, что на Комаровском кладбище похоронено много знаменитостей. Среди них поэтесса Анна Ахматова, режиссер Илья Авербах, ученый Жорес Алферов, писатель Даниил Гранин и многие другие.

Нина Николаевна скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Долгое время она страдала от болезни Паркинсона. 8 декабря состоялась церемония прощания с великой актрисой на сцене Александринского театра. Церемония была для родных и близких.