Виктор Мельник назначен прокурором Санкт-Петербурга

Виктор Мельник назначен прокурором города. Фото: Прокуратура СПб

Президент России Владимир Путин назначил Виктора Мельника прокурором Санкт-Петербурга. Теперь Мельник официально утвержден в должности, которую ранее занимал с приставкой «исполняющий обязанности».

- Новому прокурору Северной столицы 46 лет, он является советником юстиции третьего класса, - пишут «Невские новости».

Виктор Мельник служит в прокуратуре около 20 лет. В органы юстиции он пришел в 2001 году по окончанию СПбГУ по специальности «Юриспруденция». С 2013 года Мельник возглавлял прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга. Позднее перешел на должность в прокуратуру города, где дослужился до заместителя прокурора.

С 3 ноября стал и.о. прокурора города после увольнения бывшего руководителя ведомства Сергея Литвиненко.