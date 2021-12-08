Проект «дворник-шеринг» проработал в Петербурге один день

В Петербурге продолжают набирать волонтеров для помощи коммунальным службам в уборке снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект «Снежный помощник» (он же, с подачи городских СМИ, «дворник-шеринг») в Петербурге закрылся. Но временно – как только вновь придут сильные снегопады, добровольцев с лопатами вновь призовут на службу. Об этом «Комсомолке» во вторник, 7 декабря, рассказали в администрации Калининского района, где проходит эксперимент.

- Ориентировочно на следующей неделе к нам вновь придут сверхнормативные снегопады, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Тогда мы и будем снова вызывать людей. Заявки от желающих поучаствовать по-прежнему принимаются.

Всего с начала проекта в «Снежные помощники» по состоянию на вторник, 7 декабря, записался 21 человек. При этом волонтеры, уточняют в администрации, помолодели – сейчас это в основном студенты.

Напомним: подробнее о том, как работает служба «волонтеров-дворников», вы можете прочесть в нашем специальном репортаже.

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