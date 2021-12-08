Мужчину госпитализировали в больницу с ожогом ног после разлива кипятка на севере Петербурга

Мужчина обжог ноги в кипятке из-за прорыва трубы на севере Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина получил ожоги ног в результате разлива кипятка на севере Петербурга, о чем рассказали в пресс-службе городском ГУ МЧС России. Напомним, трубу с горячей водой прорвало на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина. Теплоэнергетики постарались оперативно оградить опасное место, но, по информации спасателей, в этом была проблема – кипяток разлился на пяти тысячах квадратных метров, преимущественно на проезжей части.

- В результате разлива мужчина получил ожоги ног, его госпитализировали в медучреждение. К ликвидации происшествия привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава от МЧС, - отметили спасатели.

Добавим, что на место прибыл автобус для временного размещения жителей дома, которые не могут попасть в квартиры из-за кипятка.