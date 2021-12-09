Двухлетняя девочка из Петербурга поступила в больницу с обморожением кистей

Малышку поместили в хирургическое отделение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 6 декабря в Детскую городскую больницу Петербурга поступила двухлетняя девочка с сильным обморожением кистей рук.

- Ребенок обморозил руки дома по недосмотру матери. В состоянии средней тяжести девочку поместили в детское хирургическое отделение. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает источник "КП-Петербург".

Как сейчас себя чувствует малышка - пока неизвестно. Отметим, что сильные морозы, которые пришли в Петербург на этой недели, увеличили количество обморожений у местных жителей, многим из них грозит ампутация конечностей.