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Происшествия9 декабря 2021 9:53

Двухлетняя девочка из Петербурга поступила в больницу с обморожением кистей

Травму ребенок получил дома по недосмотру матери
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Малышку поместили в хирургическое отделение

Малышку поместили в хирургическое отделение

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 6 декабря в Детскую городскую больницу Петербурга поступила двухлетняя девочка с сильным обморожением кистей рук.

- Ребенок обморозил руки дома по недосмотру матери. В состоянии средней тяжести девочку поместили в детское хирургическое отделение. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает источник "КП-Петербург".

Как сейчас себя чувствует малышка - пока неизвестно. Отметим, что сильные морозы, которые пришли в Петербург на этой недели, увеличили количество обморожений у местных жителей, многим из них грозит ампутация конечностей.