На главную новогоднюю ель на Дворцовой потратят 5 000 метров гирлянд

В полном праздничном убранстве елка предстанет перед горожанами к 19 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная праздничная елка Петербурга предстанет перед гостями и жителями города во всей красе к 19 декабря. О том, как будут украшать «хозяйку праздника», в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

- Украшение будет происходить в несколько этапов, - уточнил Андрей Чистяков. – Будет, как и в прошлом году, ретро-стиль. Всего уйдет порядка 5 000 метров гирлянд, 300 игрушек, а еще флажки.

Кроме того, Андрей Чистяков пояснил, почему елка кажется горожанам «облезлой». По его словам, она просто еще не готова.

- При транспортировке и морозе – а стояло -12 градусов – безусловно, какие-то минимальные повреждения произошли, - констатировал Чистяков. – Поэтому мы будем подбивать к ней дополнительные ветви. Это нормальная технология, она регулярно применяется.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала подробности о главной новогодней елке Петербурга.