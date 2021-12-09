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Общество9 декабря 2021 20:32

УФАС не стала пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора в Петербурге после жалобы

Антимонопольщики признали заявки одной из компании необоснованными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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УФАС отказалась пересматривать итоги одного из конкурсов по вывозу мусора в Петербурге.

УФАС отказалась пересматривать итоги одного из конкурсов по вывозу мусора в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

УФАС не стала пересматривать результаты одного из многочисленных конкурсов по вывозу мусора в Петербурге. Речь о борьбе за север города. На подведение итогов аукциона подала жалобу компания «Автопарк №6 Спецтранс», но антимонопольщики не увидели в ней обоснованности.

- Организацию не допустили до итоговых конкурсов, поскольку представители компании не приложили к своей заявке решение акционеров об одобрении крупной сделки, - подчеркивает «Мойка78».

В «Спецтрансе» пояснили, что у них попросту не было времени на предоставление нужного документа. Кроме этого компания пожаловалась, что победитель конкурса должен быть снят по причине несоответствия условиям конкурса.