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Происшествия10 декабря 2021 12:34

«Правая рука» ночного губернатора Петербурга Вячеслав Дроков вышел на свободу

Он получил 19 лет за организацию преступного сообщества, но отсидел 2/3 срока
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Вячеслав Дроков вышел по УДО на свободу.

Вячеслав Дроков вышел по УДО на свободу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Шекснинский районный суд Вологодской области удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дрокова, известного как «правая рука» ночного губернатора Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина).

- Да, это так. Дроков освобожден из колонии по УДО, - сообщили «КП-Петербург» в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Напомним, что в марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Барсукова (Кумарина) к 24 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества. А его помощник Дроков по той же статье получил 19,5 лет. По совокупности с прошлыми грехами - 21 год в колонии строгого режима. Однако учитывая, что в местах лишения свободы Вячеслав Дроков находился с 2006 года, то 2/3 срока он уже отсидел.

Ввиду отсутствия взысканий и при наличии поощрений от руководства колонии, суд счел возможным выпустить Дрокова на свободу по УДО.

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