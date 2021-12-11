Самый высокий человек Петербурга станет Дедом Морозом

В Петербурге самый высокий человек города станет Дедом Морозом / Фото: Станислав Давыдов

Дед Мороз размером с елку появится в Санкт-Петербурге. Самый высокий человек Северной столицы Константин Пепеляев будет исполнять роль Волшебника на новогодних елках для многодетных семей. Об этом 11 декабря 2021 года рассказал общественный деятель города Станислав Давыдов.

- 2 метра 20 сантиметров детского счастья. Константин Пепеляев - самый высокий и очень харизматичный человек с необычной судьбой в Петербурге. Под Новый год достаёт свой новогодний наряд и идет радовать детишек, - рассказал Станислав.

Он пояснил, что новогодние елки начнут проходить уже в ближайший понедельник, 13 декабря. Однако на каких именно мероприятиях появится самый высокий Дед Мороз, он не уточнил.

Напомним, что в Петербурге в этом году установят 23 "елки желаний". Любой горожанин может снять с этой елки записку, написанную ребенком-сиротой, и исполнить его мечту.