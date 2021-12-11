Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка на приеме у стоматолога. Трагедия произошла 10 декабря 2021 года в клинике в Приморском районе. Мальчик шести лет пришел с мамой, чтобы ему вылечили зубы под наркозом. Однако, буквально через пару секунд после введения наркоза у него остановилось сердце.

- После двух-трех вдохов буквально через две-три секунды у мальчика остановилось сердце, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Медики пытались реанимировать ребенка, однако так и не смогли. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до шести лет тюрьмы.