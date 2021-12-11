"Сделал два вдоха наркоза": Стали известны подробности смерти шестилетнего ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

Стали известны подробности смерти шестилетнего ребенка от наркоза на приеме у стоматолога в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

"КП-Петербург" стали известны подробности смерти шестилетнего мальчика, который скончался на приеме у стоматолога в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в полдень 10 декабря 2021 года в стоматологической клинике при детской поликлинике на улице Шаврова.

- В 11 часов утра 38-летняя женщина пришла со своим сыном в клинику, чтобы ему вылечили зубы под наркозом. Мальчика сначала отправили на осмотр к педиатру, а мать заполнила все необходимые документы, - рассказал "КП-Петербург" источник.

В полдень мать с ребенком отправились в кабинет. Мальчика положили на операционный стол, положили маску на нос и начали проводить индукционный наркоз.

- После двух-трех вдохов буквально через две-три секунды у мальчика остановилось сердце, - пояснил источник.

Медики сразу же начали производить реанимационные действия. Около 45 минут они пытались вернуть ребенка к жизни. Но прибывшая на места бригада скорой помощи лишь констатировала смерть мальчика.

По факту произошедшего следственный комитете уже возбудил уголовное дело. Сейчас проводится проверка, в том числе и со стороны прокуратуры.