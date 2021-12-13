Время ожидания поездов увеличили на красной линии в метро Петербурга

Поезда следуют с увеличенныцм интервалом от станции "Нарвская" до "Проспекта ветеранов". Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем, кто прямо сейчас спускается в метро на красной линии, придется потратить несколько лишних минут на ожидание поезда. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

- На участке «Проспект Ветеранов - Нарвская» по техническим причинам увеличен интервал движения, - говорится в сообщении ведомства.

Причины, а также длительность ожидания и сроки устранения неудобств для пассажиров на данный момент не указываются, однако мы советуем вам аккуратнее выбирать маршруты.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о перспективах развития метро в Северной столице. Пока что они выглядят если не радужными, то по крайней мере довольно обнадеживающими: так, в конце октября 2021 года стало известно о том, что строительство подземки возобновилось на двух линиях - Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной.