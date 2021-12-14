СК завел дело после падения сосульки-убийцы на голову женщине в центре Петербурга

СК завел дело после падения сосульки на голову женщине. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Причиной стало падение сосульки на голову 33-летней женщине. Потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому.

- Днем 13 декабря от дома 73 по набережной реки Мойки с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, в состоянии комы госпитализирована женщина 1988 года рождения. На место ЧП выезжала полиция и следователи СК. Запись с камеры видеонаблюдения изъята, - сообщает источник «КП-Петербург».

Чуть позднее в следственном отделе по Адмиралтейскому району было заведено дело. Виновным в некачественной уборке грозит от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

Отметим, что в здании, с которого упала сосулька-убийца, расположен бизнес-центр. Тротуар был огражден сигнальной лентой, но не по всей ширине. Потерпевшая за ограждение не заходила.