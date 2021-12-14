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Происшествия14 декабря 2021 16:53

Прокуратура выясняет причины пожара в Петербурге, где погиб ребенок

По предварительной информации, мать оставила ребенка одного дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура выясняет все обстоятельства пожара в Петербурге, где погиб ребенок.

Прокуратура выясняет все обстоятельства пожара в Петербурге, где погиб ребенок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга организовала проверку после того, как днем 14 декабря в доме №134 на проспекте Стачек произошел пожар, унесший жизнь ребенка. Напомним, на локализацию огня ушло около 20 минут. По информации спасателей МЧС, в двухкомнатной квартире обгорели 4 квадратных метров. К сожалению, малыша спасти не удалось. По предварительной информации, мать оставила ребенка одного.

- Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура обещает дать оценку органам профилактики, а также узнать о жилищных и социальных условиях семьи, где проживал погибший малыш. Говорить о мерах реагирования прокуратуры пока преждевременно.