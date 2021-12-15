Вице-губернатор назвал припаркованные машины причиной плохой уборки Петербурга от снега

Припаркованные машины и узкие улицы мешают уборке снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал, в каких районах города хуже всего обстоит ситуация с уборкой снега. А также назвал причины. По его словам, уборке мешают в том числе припаркованные машины.

- Худшие по уборке районы – центральные, где узкие запаркованные улочки, дворы-колодцы и так далее. Там, где тесно, там и хуже всего, - приводит слова чиновника сайт spbdnevnik.ru.

А лучше всего ситуация с уборкой снега обстоит в пригородных районах Петербурга. При этом власти признают и нехватку техники и персонала у управляющих компаний – мигранты разъехались из-за пандемии, а они составляют весомую часть дворников.

Но есть и число человеческий фактор – прошлые две зимы были не столь снежными и некоторые коммунальщики просто расслабились. Вице-губернатор уже пригрозил санкциями. В том числе и владельцам зданий, которые сами ответственны за уборку территорий, а также снега и наледи с крыш.