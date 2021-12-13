Стало известно, в каком районе Петербурга хуже всего убирают снег

И вновь продолжается снег. А заодно - и проблемы с его уборкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург снова кипит от возмущения по поводу зимней уборки улиц. Прошедший в выходные снегопад оказался слабеньким и недолгим – особенно в сравнении с приснопамятным «Бенедиктом» - но даже его хватило, чтобы вновь погрузить город в хаос. Для тех, кто страдает, «Комсомолка» публикует снежный гайд: какие районы города оказались самыми проблемными, за сколько часов должны убираться тротуары, что делать, если они не убираются, и даст ли природа нам передышку от снега (спойлер – нет).

ВЫПУСКАЙТЕ ДВОРНИКОВ

- С самого первого снегопада у нас во дворе сплошной коллапс, - жалуются петербуржцы в соцсетях. – Сугробы не колено, ни к детской площадке не пройти, ни в магазин не выйти!

- На дорогах – сплошная каша! – вторят другие. – Из автобуса выходишь – и проваливаешься в снег по пояс!

В таких условиях хоть сам становись к лопате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И таких жалоб – сотни и сотни. Но, как выяснилось, не все страдают одинаково. Как пояснили «Комсомолке» в жилищном комитете, больше всего проблем возникает с расчисткой исторического центра – Петроградского, собственно, Центрального и частично Адмиралтейского районов.

- Там практически везде очень плотная застройка, узкие тротуары и дворы-колодцы, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Много маленьких пространств, куда снегоуборочная техника попросту не может проехать.

Поэтому исторический центр расчищают преимущественно вручную – при помощи бригад дворников с лопатами. Производительность труда в таких условиях предсказуемо падает: если на более-менее открытых пространствах тот же трактор примерно за полчаса убирает от снега целый квартал, то в случае с бригадой дворников время уборки при тех же объемах увеличивается в разы.

«ВСЕ УБЕРУТ. ЖДИТЕ»

Впрочем, ближе к периферии ситуация, зачастую, получается не легче. Дворов-колодцев и узких тротуаров там нет, зато в полный рост встает проблема нехватки парковочных мест.

- Если говорить про спальные районы – Кировский, Выборгский, Невский – то там получается следующая ситуация: люди активно приобретают машины, но сама возможность расширения парковочных зон давно уже исчерпана, - констатирует исполнительный директор Ассоциации развития парковочного пространства Андрей Коротков. – В районах, где ведется перспективная застройка – к примеру, Василеостровском и Приморском – к нехватке парковочных мест добавляется то, что сами новые жилые комплексы, как правило, изначально проектируются со все теми же узкими дворниками, тротуарами и проездами.

Никуда не делся и дефицит техники. Как говорят сами коммунальщики, содержать большой штат невыгодно, потому что летом он будет простаивать. Так что приходится обходиться тем, что есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, если исторический центр уже никак не перестроить – так ему, бедному, и страдать от снежных завалов – то проблему запаркованности спальных районов, по словам Андрея Короткова, решить еще можно.

- Один из вариантов – в зимнее время ввести запрет на парковку на отдельных улицах не раз в неделю, как это делается сейчас, а два раза, - отмечает эксперт. – За нарушение запрета – штрафовать.

Кроме того, отмечает Андрей Коротков, не лишним было бы перенять московский опыт эвакуации автомобилей. Очень часто в зимнем Петербурге какую-нибудь неправильно запаркованную машину оказывается попросту невозможно сдвинуть с места: ее заваливает снегом, он смерзается, и машина превращается в айсберг. В столице эту проблему решили массовой закупкой специальных эвакуаторов с кранами-манипуляторами: она просто выдергивают автомобиль из снега и грузят его на платформу.

Что делать в таких обстоятельствах? Ну, инструкция у Смольного одна – набраться терпения и ждать.

Самая сложная ситуация сложилась в историческом центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все уберут, - заверили нас в жилищном комитете. – По нормативам у нас расчистка маршрутов первостепенной важности – проходов к парадным и мусорным контейнерам – должна занимать три часа. Полностью тротуары от снега очищаются в течение шести часов.

БУДЬ В КУРСЕ

Если же шесть часов прошло, а у вас как было белым-бело во дворе, так и осталось, порядок действий должен быть таким:

Сначала звоните в свою управляющую компанию. Если не помогли там – обращаетесь в администрацию района. Параллельно можно закинуть заявку в «Городскую аварийно-восстановительную службу жилищного фонда Санкт-Петербурга». Ну а если вдруг и после этого ничего не изменилось – пишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию, там точно помогут.

КСТАТИ

По словам метеоролога Юрия Куткевича, зимнюю уборку Петербурга мы в ближайшие дни помянем недобрым словом не раз и не два.

- На этой неделе нас ждет больше осадков, чем раньше, - констатировал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). – Причем осадков в самых разных видах: снег, мокрый снег; есть вероятность, что дойдет и до дождя. В целом, будет тепло и сыро, дневная температура ожидается от -2 до +2. Местами на дорогах возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, эта неделя будет более богата на осадки, чем предыдущая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая ситуация, по словам Юрия Куткевича, продлится как минимум четыре ближайших дня. В пятницу же в Петербург снова придет похолодание – местами температура может упасть до -10 градусов.

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