Причиной пожара, в котором погиб 3-летний ребенок, стало замыкание проводки холодильника

Загоревшийся холодильник привел к гибели ребенка на проспекте Стачек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стала известна предварительная причина пожара на проспекте Стачек, в котором погиб 3-летний ребенок. Трагедия произошла днем 14 декабря, когда мать-одиночка, воспитывающая троих детей, вышла в магазин. Малыш был дома один.

- В период с 15:15 до 16:00 в 2-комнатной квартиры обнаружен труп ребенка 2018 года рождения с признаками удушения угарным газом. Предположительная причина возгорания: замыкание электропроводки холодильника, расположенного на кухне, - сообщает источник «КП-Петербург».

Другие дети в момент трагедии были в садике и школе соответственно.

Известно, что семья ранее стояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мать погибшего малыша официально не работает.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку начала и прокуратура.