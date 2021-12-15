Стало известно, как будут работать детские сады в Петербурге на новогодние праздники

Детский сады Петербурга уйдут в отпуск с 31 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди длинные праздничные выходные. А это значит, что каникулы будут не только у школьников Санкт-Петербурга, но и у самых маленьких горожан. "КП-Петербург" 15 декабря 2021 года выяснила, как будут работать детские сады на новогодние праздники.

- На сегодняшний день запланировано, что в детских садах будут выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, - рассказали в комитете по образованию.

Таким образом, последним рабочим днем в детских садах Петербурга станет 30 декабря. Разумеется, если не будут внесены изменения в связи с эпидемической обстановкой.

Напомним, что школьные каникулы в Петербурге начнутся официально с 29 декабря. Однако родителям разрешено забрать своих детей на отдых уже с 25 декабря. Также школам разрешено проводить свободные программы 27 и 28 декабря.