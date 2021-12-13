Зимние каникулы 2021/2022 в Санкт-Петербурге: Когда начнутся и сколько продлятся

Когда начнутся зимние каникулы 2021/2022 в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Северной столицы приняло решение о том, как пройдут зимние каникулы 2021/2022 в Санкт-Петербурге. Официально отдых у школьников начнется 29 декабря. Однако некоторые дети смогут уйти на новогодние праздники. Рассказываем, когда начнутся зимние каникулы и сколько продлятся.

Официально зимние каникулы в Санкт-Петербурге начнутся 29 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года. То есть школьники снова сядут за парты 10 января. Всего каникулы будут длиться 12 дней.

Однако, как пояснила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, к 24 декабря в школах будут выставлены все оценки. Поэтому те родители, которые готовы оставить детей дома, либо отправиться с ними на дачу или в отпуск, могут начать зимние каникулы уже с 25 декабря.

Также принято решение, что последние два дня четверти - 27 и 28 декабря 2021 года- школы будут работать по свободному расписанию. Это означает, что школьники могут приходить в учебные заведения как обычно. Но каждая школа будет сама принимать решение, как провести эти дни - устроить уроки, кружки или организовать какие-то другие занятия.

Напомним, что у первоклассников будут еще дополнительные зимние каникулы. Они продлятся семь дней с 14 по 20 февраля 2022 года.

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