Жители Петербурга заподозрили "Хогвартс-Экспресс" в мошенничестве

Петербуржцы заподозрили "Хогвартс-Экспресс" в мошенничестве / Фото: instagram.com/poezd_spb/

В начале января из Санкт-Петербурга запустят "Хогвартс-Экспресс". Поезда с программой по мотивам "Гарри Поттера" будут курсировать два раза в день с Финляндского вокзала со 2 по 7 января 2022 года. Рекламная компания активно проходит в социальных сетях. Однако горожане усомнились в организации и приняли их за мошенников.

- По ходу это мошенники какие-то. Записалась через "Вотсап". Оплату просят прислать на номер телефона физлица. Никаких реквизитов этой организации нет, только частные телефоны и "Инстаграм" аккаунт, - написала одна из горожанок.

- А где можно почитать ваш договор и вообще что вы за компания? А то вы просто просите прислать денег на счёт частного лица, и на этом все, - спрашивают другие.

Билет на поезд с программой стоит 2,5 тысячи рублей. Оплата действительно пока проходит, так сказать, по доверию. Однако организаторы уверяют, что вскоре будет подключен способ оплаты через сайт.

"Комсомолка" связалась в Северо-Западной пригородной пассажирской компанией. Там подтвердили, что с данной компанией действительно идет процесс заключения коммерческой программы. Пока что все моменты еще не улажены, но все находится в работе.