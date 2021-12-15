Жители Петербурга вышли на уборку снега

В Петербурге горожане вышли на уборку снега / Фото: Администрация Центрального района

Известно, что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Жители Санкт-Петербурга вышли на уборку снега в городе. Горожане присоединились к проекту Снежный помощник". Так, отправились на борьбу со снежными завалами и гололедом жители Центрального района в среду, 15 декабря 2021 года.

- Помощники появились в Жилкомсервисах №1 и №3. Они участвуют в уборке дворов. По словам участников, это и зарядка хорошая и неплохая возможность заработать. А в целом – существенный вклад в общее дело по уборке района, - рассказали в администрации Центрального района.

Акция "Снежный помощник" или "дворник-шеринг", как ее еще назвали в других районах, стартовала в Петербурге в этом году. Горожанам предлагают помочь с уборкой снега, при этом получить за труды символическую оплату - 150 рублей за час.