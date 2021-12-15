Финляндия будет требовать обязательный ПЦР-тест на коронавирус при заезде в страну

В Финляндии задумались над ужесточением мер по коронавирусу для приезжих. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия собирается ужесточить ограничения по коронавирусу на границах для тех, кто собирается попасть в страну. Новые правила коснутся и россиян. Для начала в МИД Суоми сообщили о введении с 21 декабря 2021 года обязательных ПЦР-тестов при пересечении границы. Документ будут требовать даже с тех, кто полностью вакцинирован и имеет QR-код. Причем срок действия ПЦР-теста должен быть не менее 48 часов.

- Правительство примет решение о новых ограничениях в четверг, 16 декабря. Меры по охране здоровья будут ужесточены, а существующие ограничения на внешних границах продлят до 16 января 2022 года, - уточняют в МИД Финляндии.

Всю необходимую информацию гости Суоми могут уточнить в погранслужбе на английском языке по телефону 0295 420 100. Вопросы можно направить и на электронный адрес rajavartiolaitos@raja.fi. К слову, поезда «Аллегро» между Петербургом и Суоми запустили с 12 декабря.