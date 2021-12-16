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Общество15 декабря 2021 22:04

Из-за смертельного ДТП на Невском изменили маршруты троллейбусов

Речь о троллейбусах с номерами 1, 5, 7, 10, 11, 22
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Троллейбусы изменили свои маршруты из-за смертельного ДТП на Невском проспекте.

Троллейбусы изменили свои маршруты из-за смертельного ДТП на Невском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Петербурге на время изменили маршруты движения троллейбусов из-за смертельного ДТП на Невском проспекте. Об этом рассказали в «Организаторе перевозок». Напомним, к ночи на перекрестке Невского и Большой Конюшенной водитель иномарки сбил двух пешеходов, которые спокойно шли по «зебре». Автомобиль пролетел на красный сигнал светофора. При задержании водитель истошно кричал на весь проспект, в салоне машины нашли бутылки из-под алкоголя. Один человек погиб, второго спасают врачи.

В итоге троллейбусы до конца Невского больше не ходили из-за работы медиков и следствия на дороге, а также ликвидации последствий аварии. В частности, троллейбус №22 ехал от Хасанской улицы до Площади Александра Невского.

- Временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22 из-за ДТП с пострадавшими по адресу Невский проспект у Большой Конюшенной улицы. Уточняйте маршрут следования при входе в транспорт, - сообщили в «Организаторе перевозок».