Оперативники задержали двух закладчиков, напавших на полицейских в Петербурге

В Ленобласти задержали двух закладчиков, напавших на полицейских в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативники задержали двух закладчиков, которые набросились на полицейских с газовым баллончиком и ножом. Напомним, мужчину и женщину с наркотиками обнаружили в четверг, 16 декабря, на Горском кладбище. При задержании они активно сопротивлялись и скрылись на машине. Одного из стражей порядка ранили ножом в руку. В городе и области объявили план «Перехват». Долго скрываться у злоумышленников не получилось.

- 28-летнюю женщину и 39-летнего мужчину задержали в арендуемом доме в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти. Их доставили в полицию для процессуальных действий. После экспертизы 250 граммов неизвестного вещества (предположительно, наркотиков – Прим.Ред.) будет возбуждено уголовное дело, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Естественно, в придачу парочка получит и уголовное дело из-за нападения на сотрудников полиции.