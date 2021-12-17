Уголовное дело возбудили на тренера по айкидо, пугавшего детей голым телом в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело на тренера по айкидо, оголившегося на улице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на тренера по айкидо, которого застали на улице в женском одеянии, при этом мужчина задирал подол платья и ублажал себя. Об этом "КП-Петербург" 17 декабря 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- Днем 15 декабря в экстренную службу поступило сообщение от 15-летней девочки, которая рассказала, что у дома 33 по Будапештской улице неизвестная женщина оголяет части тела, - рассказал источник.

На место приехал наряд полиции, задержал женщину, которая оказалась мужчиной. Это был 49-летний тренер по айкидо, который переоделся в женскую одежду. Причем, в тот день его видела не одна девочка, а две.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статье развратные действия. Ему грозят от трех до восьми лет тюрьмы.