Четыре человека получили травмы при пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021.

Четыре человека пострадали при пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021. По информации источника «Комсомолки» в экстренных службах, один из них является спасателем МЧС. Предварительно, пожарный получил ожоги рук. Его вывели с опасной территории и передали медикам. Остальные трое пострадавших – местные рабочие.

- Пострадавших в тяжелой степени нет. Двоих человек сразу же отправили в стационар, одного осмотрели на месте и тут же оказали ему необходимую медицинскую помощь, - отметили «КП-Петербург» в пресс-службе Городской станции скорой помощи.

В МЧС рассказали, что к тушению пожара привлекли 89 человек и 22 единицы техники. Как выяснила «КП», горит строящийся военный корвет «Проворный».