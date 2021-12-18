Стало известно состояние троих пожарных, пострадавших на «Северной верфи»

При тушении пожара на "Северной верфи" пострадали трое пожарных. Фото: zmsut.sledcom.ru

Трое пожарных, пострадавших во время тушения огня на «Северной верфи», госпитализированы Всероссийский центр экстренной медицины МЧС России имени Никифорова в Петербурге. Двое из спасателей получили ожоги, а третий - ушибы.

- В результате пожара пострадали: помощник начальника караула 91-й Пожарно-спасательной части 1977 года рождения. Госпитализирован с 15% ожогами тела, в состоянии средней степени тяжести, - сообщает источник «КП-Петербург».

34-летний пожарный из той же части поучил 4-процентные ожоги обеих рук. Его состояние удовлетворительное. Третий пострадавший - самый молодой. 28-летний сотрудник Пожарно-спасательной части №5 получил ушибы мягких тканей голени. Его состояние также удовлетворительное и не вызывает опасений у медиков.

Напомним, что всего к тушению огня на корвете «Проворный» привлекалось 168 человек и 42 единицы техники.