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Общество20 декабря 2021 16:46

Беглов назвал виновных в плохой уборке снега в Санкт-Петербурге

Руководители нескольких Жилищных агентств получили выговоры, кое-кого и вовсе уволили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов пожурил виновных в плохой уборке снега в Петербурге.

Александр Беглов пожурил виновных в плохой уборке снега в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал виновных в неудовлетворительной уборке снега в городе. По словам градоначальника, власти год за годом выделяют на очистку Северной столицы большие деньги, но разгильдяйство и безответственность коммунальщиков и дорожников все портят.

Как заверил Беглов, главы сразу нескольких районных Жилищных агентств уже получили дисциплинарные взыскания. Кроме этого своей должности лишился руководитель одного из ЖКХ в Центральном районе. Еще в Смольном намерены оценить работу ГУДП «Центр» по причине несвоевременного вывоза снега на плавильные пункты.

- Также в Центральном районе проводится служебная проверка в отношении профильного заместителя главы администрации, - рассказал губернатор.

По словам Александра Беглова, на этой неделе состоится предметный разговор с руководителями подрядных организаций, ответственных за уборку города зимой.

- Неукомплектованные штаты дворников и водителей. Слабый контроль за подрядными организациями. Заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций. Все это станет основой для разговора, - добавил градоначальник.