Капитальный ремонт Рыбацкого моста начнется в 2022 году

Рыбацкий мост отремонтируют за 254 млн рублей. Фото: "Мостотрест".

Капитальный ремонт многострадального Рыбацкого моста начнется уже в следующем году. «Мостотрест» заключил контракт с подрядчиком на работы, которые продлятся с 2022 по 2023 год. Сумма - 254 миллиона рублей.

- Проектом предусмотрен как капитальный ремонт самого моста, так и подходов к нему. Грузоподъемность переправы увеличится до современных нормативов. Общая длина моста останется неизменной — 139,6 метров, а тротуар будет расширен до 3 метров. На время ремонта будет сооружен временный пешеходный мост, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что мост через реку Славянка был построен в далеком 1957 году, а последний раз ремонтировался более 40 лет назад. Сейчас он закрыт для поезда транспорта и используется только пешеходами, что создает неудобства для местных жителей.

После окончания работ здесь пустят машины, что позволит сделать еще один выезд из застроенной Усть-Славянки и разгрузить Шлиссельбургский проспект.