Горсуд Петербурга отклонил апелляцию Юрия Хованского и оставил блогера под арестом

Хованского оставили в СИЗО. Фото: ОПС СПб

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию Юрия Хованского на продление ему меры пресечения в виде содержания под арестом. Сам блогер просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на недоказанность вины и наличие престарелых родителей, в том числе отца-инвалида.

- Хованский пояснил, что все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными и они ничем не подтверждены, его вина не доказана, в настоящее время срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокаты также настаивали на изменении меры, ссылаясь на «абстрактность» дела и волокиту следствия. Представитель прокуратуры выступал за содержанияе Хованского в СИЗО.

В итоге Горсуд отклонил все доводы блогера и его защиты, оставив решение Куйбышевского суда о продлении содержания под стражей в силе.

Напомним, Хоаванского обвиняют в оправдании теракта на Дубровке. Ему грозит до семи лет колонии.