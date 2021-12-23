Памятник блокадному учителю в Петербурге откроют в январе 2022 года

В Петербурге откроют памятник блокадному учителю / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге установят памятник блокадному учителю в следующем году. Об этом 23 декабря 2021 года на заседании в Законодательном собрания рассказал губернатор города Александр Беглов.

- Памятник блокадному учителю на Соляном переулке откроют уже 27 января 2022 года. Торжественная церемония открытия состоится в 13:00 часов, - заявил градоначальник.

Прототипом будущего памятника стала Надежда Васильевна Строгонова, которой в 2020 году исполнилось 100 лет. Во время блокады Ленинграда она сама была учительницей в одной из школ в центре города, которую разбомбили во время войны. Именно она обратилась к губернатору с просьбой установить монумент.

Открытие закладного камня на Соляном переулке состоялось 17 сентября.