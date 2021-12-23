Прокуратура назвала причину задержки «Ласточки» под Петербургом

Прокуратура проводит проверку по факту задержки "Ласточки" в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) организовала проверку после того, как под Петербургом встала «Ласточка». По официальной версии, электричка задержалась на 33 минуты между ж/д станциями «Кузьмолово» и «Капитолово» в Ленобласти. Волноваться пассажиром пришлось недолго. По информации прокуратуры, виной всему неисправный стрелочный перевод. В итоге задержалась не только «Ласточка», но и грузовой поезд.

- Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц железной дороги, при наличии оснований примет меры, - передает пресс-служба СЗТП.

Добавим, что пассажиры задержанной электрички жаловались о проблеме в соцсетях и писали, что стояли около часа, но никак не 30 минут.