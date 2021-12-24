Опубликованы фото небоскреба, который хотят построить в Мурино

Башню бизнес-центра хотят построить в Мурино. Фото: Администрация ЛО

Администрация Ленинградской области опубликовала рендеры - проектные изображения будущего жилого квартала в Южном Мурино, доминантой которого станет высотка бизнес-центра. По разным прикидкам, ее высота может составить от 75 до 150 метров. При окружающей жилой застройке в 12 этажей.

- Была представлена концепция общественно-делового квартала по обе стороны планируемой автодороги в своре Пискаревского проспекта. Жилая застройка- это 25 процентов территории. Там будут проживать 45,5 тысяч человек. Остальное - это производства, бизнес-центры, зеленые зоны и социальная инфраструктура: две поликлиники, пожарное депо, детские сады и школы, - рассказал «КП-Петербург» главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко. - Высота башни заявлена в 75 метров. 150, о чем говорили на градсовете, ошибочно. Это вряд ли реализуемо.

Предполагается, что реализация проекта займет от шести до семи лет. Впрочем, пока это лишь концепция и точные параметры еще не определены.