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Общество26 декабря 2021 14:00

Следственный комитет начал проверку по неисправному лифту, в котором на девять часов застряла 90-летняя бабушка

Родственники пенсионерки винят в случившемся управляющую компанию дома
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история 90-летней пенсионерки, которая на девять часов оказалась заперта в неработающем лифте в деревни Колтуши, Ленобласть, может обернуться реальными уголовными делами для ответственных лиц. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщило главное следственное управление следственного комитета по Ленинградской области.

- По предварительным данным, пенсионерка застряла в лифте в многоквартирном доме, расположенном в Колтушском сельском поселении, и пробыла там несколько часов, - говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. – Следственным отделом по городу Всеволожск организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства, причины и условия, которые способствовали произошедшему. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала историю бабушки. За время, пока она пыталась выбраться из лифта, родственники успели подключить к ее поискам полицию и волонтеров.