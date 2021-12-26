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Общество26 декабря 2021 16:07

Андрея Курпатова наградили антипремией «Почетный Академик ВРАЛ» за распространение лженауки

Известному психологу досталось за его книгу «Красная таблетка»
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Андрей Курпатов удостоился антипремии за распространение лженауки.

Андрей Курпатов удостоился антипремии за распространение лженауки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный психолог Андрей Курпатов получил антипремию «Почетный Академик ВРАЛ-2021» - она же «премия «Врунической Академии Лженаук». С 2016 году ее вручает научно-просветительский портал «Антропогенез». Лауреатами становятся деятели, работающие на благо лженауки – распространяющие ложные научные сведения. Результаты опубликованы на сайте премии в воскресенье, 26 декабря.

- Андрей Курпатов в своей книге «Красная таблетка» популяризирует термин «информационная псевдодебильность», - пишут организаторы конкурса на страничке, посвященной лауреату. – Он утверждает, что человек стал потреблять слишком много информации, но при этом перестал думать. В результате при здоровом мозге у него появляются признаки отсталости – такие же, как при диагноще «дебильность».

Также Курпатову вменили в вину активное использование термина «цифровой аутизм», который «демонизирует соцсети». Стоит отметить, что доктор Курпатов победил с заметным отрывом: за него проголосовало 32 % пользователей портала. Вместе с психотерапевтом в тройку лидеров вошли кандидат исторических наук Ольга Четверикова – за «запугивание зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», а также владелец популярного лженаучного youtube-канала «Крамола» Антон Мысливцев.

Впрочем, в последнее время фамилия Андрея Курпатова, как правило, попадает в СМИ не в связи с его научными трудами, а в связи со скандалом вокруг его судебной тяжбы с бывшим помощником Алексеем Иевским - мы подробно расказывали об этой истории.