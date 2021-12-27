Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 10:47

Мать заявила об отравлении дочки в школьной столовой в Буграх

Женщина написала заявление в полицию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительница Ленобласти заявила, что ее дочка отравилась в школьной столовой.

Жительница Ленобласти заявила, что ее дочка отравилась в школьной столовой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Всеволожского района проверяет историю с отравлением школьницы, которая почувствовала себя плохо после обеда в столовой учебного заведения. Заявление в правоохранительные написала мать девочки.

- 26. Декабря в 02:54 от женщины 1997 года рождения поступило сообщение об отравлении ее ребенка в столовой школы № 3 (Всеволожский район, поселок Бугры), - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам женщины, ее 7-летняя дочка почувствовала себя плохо вечером в субботу. Мать вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели девочки и оставили на домашнем лечении.

Со слов матери, в родительском чате об отравлении детей написало еще несколько человек. Однако заявлений в правоохранительные органы не поступало.

Сейчас по факту заявления начата проверка. Ее ведут прокуратура, СК Роспотребнадзор и власти Ленобласти.

- Мы разбираемся, запросили все необходимые документы, - отметили в пресс-службе областной администрации.