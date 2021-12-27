Власти Ленобласти начали проверку ситуации с отравлением школьницы в Буграх

Власти проверяют историю об отравлении школьницы в столовой.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Власти Ленинградской области начали проверку после заявления матери ученицы школы в Буграх. В ночь на воскресенье женщина вызвала скорую ребенку, а потом сообщила в полицию об отравлении дочери в школьной столовой.
- Мы знаем о ситуации с заявлением, но пока подробностей нет. Сейчас запросили в школе всю документацию, начата проверка, - сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Ирины Сафонкиной.
Известно, что к проверке подключились также Роспотребнадзор, прокуратура и следственный комитет.
Отметим, что мать заявляла об отравлении и других школьников, о чем якобы писалось в родительском чате, однако заявлений в правоохранительные органы больше не поступало.
Девочке стало плохо вечером субботы, когда занятий у первоклассников нет.