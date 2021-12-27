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Происшествия27 декабря 2021 20:15

Пожар произошел в здании Ленинградского дворца молодежи в Петербурге

Огонь возник в подвале
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В подвале ЛДМ в Петербурге произошел пожар. Фото: vk.com/palaceofyouth

В подвале ЛДМ в Петербурге произошел пожар. Фото: vk.com/palaceofyouth

Пожар произошел в здании Ленинградского дворца молодежи в Петербурге. Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по городу, огонь возник в подвале дома №47 на улице Профессора Попова. Там-то и располагается новая сцена театра ЛДМ, а также общепит и гостиница. К счастью, пожар разросся только до пяти квадратных метров. На место быстро вызвали спасателей МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:47. В 22:10 огонь локализовали. На месте работают 30 человек личного состава МЧС и 6 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших нет, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, на месте ЛДМ собираются возвести элитный жилой комплекс. Стройкомпания уже выкупила здание за 4 млрд рублей. Планируется, что ключи от жилья покупателям выдадут в 2026 году.