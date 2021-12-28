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Общество28 декабря 2021 14:29

Председатель ЖКС Калининского района Петербурга объяснил причину холода в подъезде

Ранее жильцы жаловались, что температура на лестнице доходит до нуля градусов
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Председатель ЖКС Калининского района Петербурга объяснил причину холода в подъезде

Председатель ЖКС Калининского района Петербурга объяснил причину холода в подъезде

Жильцы дома 90, корпус 1 по Гражданскому проспекту Санкт-Петербурга обратились в редакцию "Комсомольской правды" с просьбой разобраться, из-за чего в подъезде их дома стоит жуткий холод. Горожане жаловались, что температура упала до нуля градусов. Причину проблемы редакция узнала у председателя ЖКС№2 Калининского района.

По данным управляющего, первые жалобы в ЖКС поступили только днем 28 декабря. До того жильцы не обращались официально.

- Обследовали ситуацию. Радиатор находится в рабочем состоянии, но он один на все девять этажей. Это инженерная система дома, этим ЖКС заниматься не может, - рассказал собеседник.

Двери в парадную тоже оказались нараспашку, из-за чего и поступал постоянно холодный воздух.

- У дверей пружины выгнуты. Капремонта в доме пока не намечается. Потому жильцам надо на собрании принять решение о замене дверей. Без общего собрания собственников мы их деньги потратить не можем, - добавил глава ЖКС.